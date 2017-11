Schweizer wollen rechts vorbeifahren erlauben

Der eidgenössische Bundesrat will das Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen erlauben. Das soll für flüssigeren Verkehr sowie für mehr Platz auf den Straßen sorgen.

Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen und Autostraßen sollen in Zukunft in der Schweiz erlaubt sein, das Verbot des Rechtsüberholens soll aber beibehalten werden. Bisher, so “20min.ch”, hatte die Regierung eine solche Lockerung aus Sicherheitsbedenken stets abgelehnt. Nun gelte es aber Details zu klären, da der Unterschied zwischen Rechtsüberholen und Rechtsvorbeifahren nicht immer offensichtlich sei.