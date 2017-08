Schweizer Verleger Egon Ammann gestorben - © APA (dpa)

Der Schweizer Verleger Egon Ammann ist am Mittwoch im Alter von 75 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der S. Fischer Verlag am Freitag mit. Ammann gründete im Jahr 1981 mit seiner Frau Marie-Luise Flammersfeld in Zürich den Ammann Verlag. Insgesamt sind dort rund 1.000 Titel erschienen.