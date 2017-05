Schweizer stimmen über Ausstieg aus der Kernenergie ab

Die rechtspopulistische Partei SVP hat mit Angstszenarien vor kalten Duschen und Tausenden Euro Zusatzkosten im Jahr Stimmung dagegen gemacht. Der frühere deutsche Innenminister Otto Schily (SPD) warnte die Schweizer in einem Brief an den starken Mann der SVP, Christoph Blocher, davor, die deutsche Energiewende zu kopieren. Sie sei ein Desaster.

Bei der Volksabstimmung sind etwa 5,3 Millionen Schweizer stimmberechtigt. Das Ergebnis dürfte sich gegen 14.00 Uhr abzeichnen. Zuletzt lagen die Befürworter des Gesetzes in Umfragen leicht vorn.

(APA/dpa)