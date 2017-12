Schweizer Philosoph Hans Saner mit 83 Jahren gestorben

Der Publizist Hans Saner ist tot. Der frühere persönliche Assistent von Karl Jaspers zählt zu den bedeutendsten Schweizer Philosophen, wie die Nachrichtenagentur SDA in der Nacht auf Samstag meldete. Er nahm nie ein Blatt vor den Mund und äußerte sich auch politisch.

Saner starb nach langer schwerer Krankheit bereits am vergangenen Dienstag in Basel, gut drei Wochen nach seinem 83. Geburtstag, wie die Familie am Samstag in einer Todesanzeige in der “Basler Zeitung” mitteilte. Die Trauerfeier findet am kommenden Freitag in der Basler Pauluskirche statt.