Schweizer kaufen ihre Böller in Vorarlberg

Ein Grund warum die Schweizer ihr Feuerwerk in Vorarlberg kaufen ist, dass Knallartikel in der Schweiz verboten sind. Günter Hagen vom Ludovikus in Lustenau weiß, worauf die Schweizer beim überqueren der Grenze achten müssen.

Knallartikel in Vorarlberg deutlich günstiger

Grundsätzlich sind die Böller in Vorarlberg deutlich günstiger als in der Schweiz. Für das Überführen von Böllern gibt es eine Gewichtsgrenze. Der Profi weiß, dass pro Person 2,5 Kilogramm Bruttogewicht an Feuerwerkskörper über die Grenze transportiert werden dürfen. Halten unsere Nachbarn diese Gewichtsgrenze ein, sollte es keine Probleme an der Grenze geben.