Schweizer Hanfzigaretten: Noch keine Strafen in Tirol und Vorarlberg

Verstärkte Kontrollen nach Hanfzigaretten an den Grenzübertritten zu Liechtenstein und der Schweiz. - © Koch&Gsell

Schwarzach – Seit einer Woche sind in der Schweiz Hanfzigaretten frei erhältlich. Obwohl reduziert, fällt deren THC-Wert in Österreich unter das Suchtmittelgesetz. An den Grenzen zur Schweiz wird deshalb verstärkt kontrolliert. “Aufgriffe hatten wir in dieser Zeit in Tirol und Vorarlberg aber noch nicht”, sagte Roman Rabl, Sprecher der Steuer- und Zollkoordination Regionalmanagement West, auf APA-Nachfrage.