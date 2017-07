Schweizer Ex-Gefängnisaufseherin heiratete Insassen

Die Zeremonie habe im Anwaltsbesuchszimmer der Strafanstalt stattgefunden und sei in einer sehr angenehmen Stimmung über die Bühne gegangen, sagte der Anwalt des Gefangenen, Valentin Landmann, am Montag in verschiedenen Medien. Die Aufseherin hatte den Häftling im Februar 2016 aus einem Gefängnis im Kanton Zürich befreit und war mit ihm nach Italien geflohen. Ein paar Monate später wurde das Paar dort gefasst.

Der 28-jährige Syrer war im Dezember 2016 vom Obergericht in zweiter Instanz wegen Vergewaltigung einer 15-Jährigen zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dazu könnten weitere sechs Monate kommen. Denn im Mai verurteilte das Bezirksgericht Dietikon den Syrer zusätzlich wegen Anstiftung zu Entweichenlassen von Gefangenen. Die Ex-Gefängnisaufseherin stand wegen der Flucht bereits im Jänner vor dem Zürcher Bezirksgericht. Die 33-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten bedingt verurteilt. Beide hatten immer wieder betont, dass sie so bald als möglich heiraten wollten.

(APA/grh)