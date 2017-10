Schweizer Behörden lassen Hells Angel festnehmen

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Höchst verletzt. - © APA/Mathis

Wie die Polizei Vorarlberg mitteilt, wurden am 05. und am 11. Oktober auf Ersuchen der Schweizer Behörden zwei Männer festgenommen. Ihnen wird die Beteiligung an einer Erpressung beziehungsweise Entführung vorgeworfen. Die beiden Männer, einer von ihnen ist Mitglied der Hells Angels, sitzen in Auslieferungshaft.