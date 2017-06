Schweizer Außenminister Burkhalter tritt zurück

Didier Burkhalter nimmt den Hut - © APA (Keystone)

Der Schweizer Außenminister Didier Burkhalter tritt nach 30 Jahren in der Politik und acht Jahren in der Regierung ab. Der Politiker der Schweizer Liberalen werde sein Amt Ende Oktober abgeben, las Parlamentspräsident Jürg Stahl am Mittwoch im Berner Nationalrat aus dem Rücktrittsschreiben vor.