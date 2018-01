Schweizer Atomkraftwerke meldeten 29 Störfälle

Laut der Schweizer Atomaufsichtsbehörde ENSI haben sich im vergangenen Jahr in den fünf Schweizer Atomkraftwerken, insgesamt 29 Störfälle ereignet.

Laut einem Bericht des “ORF Vorarlberg” ordnete die ENSI die Ereignisse allerdings durchwegs der niedrigsten Stufe 0 zu. Außerdem kam es zu Schnellabschaltungen im AKW Leibstadt. Zwei der fünf Schweizer Atomkraftwerke standen für längere zeit still. Das AKW Beznau 1 ist seit 2015 nicht mehr am Netz, das AKW Leibstadt war von Herbst 2016 bis März 2017 still.