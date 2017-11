Schweiz will nicht gemeinsam mit Österreich Kampfjets kaufen

Die Schweizer Regierung hält nichts von einer gemeinsamen Beschaffung von Kampfflugzeugen mit Österreich. Dies wäre "mit großen politischen, technischen und finanziellen Risiken verbunden" wäre, schrieb die Regierung (Bundesrat) in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung am Donnerstag. Die Anfrage kam vom Sozialdemokraten Pierre-Alain Fridez, der auf Einsparungsmöglichkeiten verwies.

Österreich ist derzeit auf der Suche nach neuen Kampfflugzeugen, weil es die korruptionsumwitterten Eurofighter-Jets los werden will. Der Plan von SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil sieht vor, dass die teuren Flugzeuge ab 2020 schrittweise durch neue Jets ersetzt werden sollen. Es ist unklar, ob sich eine künftige schwarz-blaue Regierung an diesen Plan halten wird. Dem Vernehmen nach soll die heikle Frage in eine Kommission ausgelagert werden. Doskozil warnt daher schon vor einem möglichen Rückzieher vom Eurofighter-Ausstieg.