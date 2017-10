Schweiz: Kinderwagen stürzt in Zürich vor Zug – Passanten retten Baby

Das Baby konnte in letzter Sekunde gerettet werden. - © commons.wikimedia.org/ Roland_zh

Zürich. Ein knapp vier Monate altes Baby hat am Mittwochvormittag mehrere Schutzengel gehabt: Es war mit seinem Kinderwagen am Bahnhof Zürich-Stadelhofen auf ein Bahngleis gestürzt. Mehrere Passanten konnten es vor der Einfahrt eines Zuges in Sicherheit bringen.