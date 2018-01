Schweiz hofft auf Unterstützung durch Österreichs EU-Vorsitz

Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset hofft darauf, dass sich Österreich im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes für die Schweiz stark machen kann. "Österreich wird die Möglichkeit haben, bestimmte Fragen auf den Terminplan, auf die Tagesordnungen zu setzen und bestimmte Akteure für Thematiken zu sensibilisieren, die wichtig für uns sind", sagte er am Dienstag der Schweizer Tageszeitung "Le Temps".

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte dem neuen Schweizer Bundespräsident anlässlich dessen Antrittsbesuchs in Österreich am Dienstag Unterstützung in EU-Fragen zugesichert. Als Beispiel nannte Van der Bellen den Kommissions-Entscheid, durch den die Schweizer Börse nur begrenzten Zugang zur Europäischen Union bekommt. Man werde sich dafür einsetzen, dass die Angelegenheit “im Sinne unserer Schweizer Freunde” gelöst werde, so Van der Bellen am Dienstag bei einem gemeinsamen Pressegespräch.