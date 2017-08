Schweißtreibender “Traum von Hochzeit” in Berndorf

Nicht nur das Publikum ist am Donnerstagabend bei der Premiere der Festspiele Berndorf gehörig ins Schwitzen gekommen: In Robin Hawdons Boulevardkomödie “Ein Traum von Hochzeit” gerät der Bräutigam Bill in arge Kalamitäten, wacht er doch nach dem Polterabend in der Hotelsuite ausgerechnet neben der Freundin seines besten Freundes auf.

Der Plot des 1994 in London uraufgeführten Stücks ist nicht ganz neu – Feydeau lässt ohnehin grüßen – und erinnert unter anderem an Neil Simons "California Suite", derzeit am Filmhof Asparn zu sehen, oder auch an Ayckbourns "Schlafzimmergäste" bei der Sommernachtskomödie Rosenburg. Offenbar hat die Thematik des Seitensprungs Hochkonjunktur in Niederösterreichs Theatersommer. Wie dem auch sei, im Berndorfer Kaiser-Franz-Joseph-Theater, erbaut 1897/98 nach Entwürfen von Fellner & Helmer und vom Auftraggeber Artur Krupp als Arbeitertheater und Stätte von Bildung und Unterhaltung konzipiert, ist seit geraumer Zeit die bloße Unterhaltung übrig geblieben. Andreas Steppans Inszenierung schlägt im ersten Teil des Abends ein flottes Tempo ein, lässt die Dialoge nur so purzeln und das Tür-auf-Tür-zu-Spiel professionell ablaufen. Nach der Pause ist dann leider die Luft ziemlich draußen, und erst der Auftritt des famosen Robert Kolar als empörter französischer Hoteldirektor bricht den Bann. Manuel Witting gibt den Bill eher hemdsärmelig gestresst, Catherine Oborny ist eine attraktive und rollengemäß sehr bestimmende Braut, Intendantin Kristina Sprenger ein resches Zimmermädchen Julie aus Tirol, Thomas Weissengruber ein passend angeschnöselter Trauzeuge, Pia Strauss als Judy die sympathische Verursacherin des Tohuwabohus. Wer mit einem harmlosen Sommerspaß sein Auslangen findet, wird hier gut bedient. Das Publikum zeigte sich sichtlich angetan vom Gebotenen. Zu guter Letzt ist man wahrscheinlich froh, wenn das eigene Leben von derlei konzentrierten Turbulenzen verschont bleibt – oder diese Turbulenzen wenigstens nicht ans Tageslicht kommen. (APA)