Schweini-Ex postet Nacktfoto: Sarah Brandner zeigt sich freizügig

“Schöner Ausblick”: So kommentieren unter anderem die User das Nacktbild von Bastian Schweinsteigers Ex Sarah Brandner. Um das Model ist es ruhig geworden, bis zu diesem freizügigen Posting. So entspannt hat man die Schöne jedenfalls lange nicht gesehen. Aufgenommen wurde das Foto offensichtlich in einem Wellness-Hotel in Garmisch-Partenkirchen in Bayern.

Trennung vor drei Jahren

Die 28-jährige Sarah Brandner und Schweinsteiger haben sich vor rund drei Jahren getrennt. Der deutsche Fußball-Weltmeister ist inzwischen mit Ana Ivanovic verheiratet und spielt in den USA Fußball für Chicago.

