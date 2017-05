Schweinerennen in Rankweil: “Jetzt steht das Konditionstraining auf dem Plan”

Vor rund drei Wochen hat für die Schweine auf dem Mätzler-Hof das Training begonnen. Mindestens zweimal täglich geben die Schweine ihr Bestes und rasen über die Rennbahn.

Konditionstraining und spezielles Futter

Rund eine Woche vor dem großen Rennen wird noch einmal kräftig an der Kondition der Tiere gearbeitet. Doch nicht nur das: Damit die Rennschweine wirklich ihr bestes Rennen laufen können, bekommen sie jetzt auch noch Spezialfutter. Am zweiten Schweinerennen nehmen insgesamt 15 Tiere teil.

Drei Favoriten

Nach zwei Wochen hartem Training stehen für Günter Mätzler bereits drei Favoriten fest. Diese Schweine haben laut dem Rankweiler klare Siegerqualitäten. Nicht zu unterschätzen ist aber, was manche Schweine tun, um zu gewinnen. So gibt es zum Beispiel eine Sau, die ihren Mitstreitern in der Kurve gerne mal einen Schubs verpasst, um als Sieger über die Ziellinie zu laufen.

Vielseitiges Rahmenprogramm

Die Familie Mätzler hat sich auch dieses Jahr für das Rahmenprogramm wieder einiges einfallen lassen. Den Start machen die “Jungen Zillertaler”, am Samstag wird die Partyband “7 Promille” aus München für Stimmung sorgen und am Sonntag werden die “Pyromantics” für den krönenden Abschluss sorgen. Neben den musikalischen Highlights lässt der Riesenwuzzler zahlreiche Männerherzen höher schlagen. Auch für die kleinen Gäste ist gesogrt. Von einer Stroh-Hüpfburg bis hin zum Kinderschminken wird es einiges geboten.