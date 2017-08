Schweine- und Rinderbestand in Österreich gesunken

Der Rückgang bei Rindern war gering - © APA (dpa/Symbolbild)

Der Bestand an Schweinen und Rindern in Österreich ist heuer im ersten Halbjahr gesunken. Im Sechsmonatszeitraum von 1. Dezember bis 1. Juni verringerte sich die Zahl der Schweine um 4,4 Prozent auf rund 2,669 Millionen, jene der Rinder ging um 0,8 Prozent auf 1,938 Mio. zurück, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte.