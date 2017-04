“Schweigen der Lämmer”-Regisseur Jonathan Demme gestorben

Demme wurde 73 Jahre alt - © APA (AFP/Archiv)

Der Oscar-gekrönte Regisseur Jonathan Demme arbeitete in Hollywood mit den größten Schauspielern. Nun trauern Stars und Kollegen um den Schöpfer von unvergesslichen Filmen wie “Das Schweigen der Lämmer” und “Philadelphia”. Demme sei am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) im Alter von 73 Jahren in seiner Wohnung in New York gestorben, sagte seine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.