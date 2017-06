Schweigeminute für die Opfer des Londoner Hochhausbrands

Trauer nach der Tragödie mit mindestens 58 Toten - © APA (AFP)

Mit einer Schweigeminute an diesem Montag will Großbritannien der Opfer des Hochhausbrandes in London gedenken. Um 11.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MESZ) soll in allen öffentlichen Gebäuden Stille herrschen, teilte die Regierung am späten Samstagabend mit.