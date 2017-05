Schwedische Ermittlungen gegen Assange werden eingestellt

Assange seit 2012 im Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London - © APA (AFP)

Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange ein. Das teilte Anklägerin Marianne Ny am Freitag in Stockholm mit. Nach langem Tauziehen um eine Befragung des Australiers zu den Vorwürfen aus dem Jahr 2010 war er im November in der Botschaft Ecuadors in London verhört worden.