Schwedin Hansdotter Halbzeitführende im Flachau-Slalom

Hansdotter führt - © APA (AFP)

Die Schwedin Frida Hansdotter liegt nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Nacht-Slaloms in Flachau klar in Führung. Die 31-jährige Vizeweltmeisterin geht mit einer knappen Sekunde Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener (+0,95) in den zweiten Lauf, der um 20.45 Uhr beginnt. Halbzeitdritte war die Norwegerin Nina Löseth (1,08), beste Österreicherin Bernadette Schild auf Rang sechs (1,48).