Schweden gewann WM-Quali-Schlager gegen Frankreich

Die Schweden trafen buchstäblich in der letzten Minute - © APA (AFP)

Schweden hat Frankreich am Freitag im Schlager der Gruppe A der Fußball-WM-Qualifikation in die Knie gezwungen. Die Gastgeber setzten sich dank eines Last-Minute-Tors in der Friends Arena in Solna mit 2:1 durch und lösten die punktgleichen Franzosen damit auch als Tabellenführer ab. Neue Dritte sind drei Zähler dahinter die Niederlande nach einem Kantersieg gegen Underdog Luxemburg.