Schweden beim Klimaschutz-Index voran - Österreich hinten

Beim Klimaschutz ist Schweden führend, ebenso Litauen und Marokko. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Klimaschutzindex von Germanwatch und NewClimate Institute hervor. Österreich liegt hingegen abgeschlagen im unteren Mittelfeld der 56 bewerteten Staaten nur auf Platz 35. Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) sagte, er nehme den Index nicht ernst, Kritik kam von NGOs.

Nach einer Phase des starken Wachstums der weltweiten Treibhausgasemissionen bis vor wenigen Jahren zeichne sich nun ein stark verlangsamter Trend ab, so die Autoren. Die Energiesysteme scheinen weltweit weniger CO2-lastig zu werden. Der Index zeige weltweit positive Entwicklungen bei erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und in manchen Ländern auch bei den Emissionen. Allerdings werde klar sichtbar, “dass die Ziele der Länder und die Umsetzung derselben insgesamt noch zu schwach sind, um den Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen”.

“Wegen ihrer Ankündigung, aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten und der Abkehr von einigen zentralen Klimagesetzgebungen der Vorgängerregierung landeten die USA unter den am schlechtesten abschneidenden Ländern im Index (56.)”, schrieben die Autoren. Die letzten drei Plätze gingen an Südkorea, den Iran und Saudi-Arabien, die alle keine Fortschritte bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen und ihrem Primärenergieverbrauch verzeichnen können, so Germanwatch und NewClimate Institute.

“Ich nehme diesen Klimaindex einfach nicht ernst”, sagte Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) in einer Stellungnahme am Rande der Bonner Klimaschutzkonferenz. Er führte aus, dass mit Frankreich ein Land weit voran liege, “in dem 50 Prozent des Stroms per AKW erzeugt werden”. In Deutschland, das auf Platz 22 liegt, werde “bei den Regierungssondierungen gerade diskutiert (…), die Verstromung durch Kohle bis 2045 zu verlängern”. Der Politiker weiter: “Der Index beurteilt sich so selbst.”