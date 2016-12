“Schwarzgeld-Hafen” Schweiz ist nun Geschichte

Nun hat sich die Schweiz als ein gern genutztes Land für Schwarzgeld jedoch vor einem Jahr zum automatischen Informationsaustausch bekannt. Ihm haben sich rund 100 Staaten angeschlossen, darunter auch Österreich, wo das Bankgeheimnis jahrelang als unantastbar galt.

Der zunehmende internationale Druck ließ die Branche jüngst umschwenken. Tausende von Kontoinhabern, von denen vielen in der Vergangenheit Diskretion wichtiger war als eine Rendite, zeigten sich selbst an, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Laut dem Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, gingen allein bei der Finanzverwaltung NRW seit 2010 mehr als 23.000 Selbstanzeigen mit Bezug zu Konten in der Schweiz ein. Das Land habe damit rund 1,2 Mrd. Euro eingenommen, bundesweit seien es sogar rund sechs Mrd. Euro gewesen, sagte der Minister jüngst der dpa.

(APA/dpa)