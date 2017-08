Schwarzenegger an Rechtsextreme: Eure Helden sind Verlierer

Schwarzenegger richtete sich mit klaren Worten an Rechtsextreme - © APA (AFP)

Der Filmstar und ehemalige kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat sich nach der Gewalt in Charlottesville mit klaren Worten an Rechtsextreme gewandt. “Ich habe eine Botschaft an Neonazis, weiße Nationalisten und Neo-Konföderierte”, sagte Schwarzenegger in einem am Donnerstag veröffentlichten Video der Website “Attn”.