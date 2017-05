Schwarze Gewerkschafter machen Loacker ÖGB-Vorsitz streitig!

In einer Woche, am 16. Mai, wählen die Delegierten in Koblach einen ÖGB-Vorsitzenden. Amtsinhaber Norbert Loacker von der FSG (Sozialdemokratische Gewerkschaften) stellt sich wieder zur Wahl. Doch es kündigen sich Turbulenzen an: Die Konkurrierenden Christlichen Gewerkschafter (FCG) wollen laut Bericht der “VN” einen eigenen Kandidaten durchbringen. Geht es nach ihnen, soll Klaus Bitsche das Amt übernehmen. Dem vorausgegangen sind wochenlange Verhandlungen über die Zahl der Delegierten. Den Grünen könnte dabei eine entscheidende Rolle zukommen. Fest steht jedenfalls: Die letzte rote Bastion in Vorarlberg droht zu fallen.

