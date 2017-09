Schwartzman eliminierte Ex-US-Open-Sieger Marin Cilic

Erfolg für Argentinier Diego Schwartzman - © APA (AFP)

Am fünften Tag hat es bald die nächste Überraschung im Herrenbewerb der mit 50,4 Mio. dotierten US Open gegeben: Der als Nummer 29 gesetzte Diego Schwartzman aus Argentinien eliminierte am Freitag in der dritten Runde die Nummer fünf des Turniers, Ex-US-Open-Sieger Marin Cilic (CRO), nach 3:24 Stunden mit 4:6,7:5,7:5,6:4. Wimbledon-Finalist Cilic war ebenfalls im engeren Kreis der Titelanwärter.