Schwangere in Innsbrucker Tiefgarage niedergeschlagen

34-Jährige wieder aus Krankenhaus entlassen - Täter weiter flüchtig. - © Symbolbild/Bilderbox

Eine 34-Jährige ist am Dienstag gegen Mittag in einer Tiefgarage im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl in Innsbruck von einem Unbekannten niedergeschlagen worden. Die Frau sei schwanger, bestätigte Thomas Ganza vom Kriminalreferat gegenüber der APA einen Bericht des ORF Radio Tirol. Ihr gehe es aber gut, sie habe noch am Dienstag wieder aus der Klinik entlassen werden können, fügte er hinzu.