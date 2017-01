Schwangere bei Verkehrsunfall in Tirol verletzt

Eine hochschwangere Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Mayrhofen (Bezirk Schwaz) in Tirol am Samstag verletzt worden. Ein 80-jähriger Pkw-Lenker kam laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto der 25-jährigen Frau. Eine Alkoholisierung des 80-Jährigen könne als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.00 auf der Zillertalstraße (B169) taleinwärts. Eine hinter der Schwangeren fahrende weitere Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr zudem auf den Pkw der 25-Jährigen auf. Alle drei Lenker erlitten Verletzungen. (APA)