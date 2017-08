Schwaiger/Schützenhöfer in K.o.-Phase gegen Schweizerinnen

Die Ansetzung des Matches wurde für Dienstagabend angekündigt, wird aber wohl im Zeitraum 13.30 bis 17.30 Uhr auf dem Center Court sein. Die Siegerinnen werden jedenfalls am Donnerstag im Achtelfinale auf die ebenso noch unbesiegten kanadischen Gruppe-G-Gewinnerinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paraedes (7) oder die brasilianischen Pool-H-Dritten Barbara/Fernanda (8) treffen.

Im Februar beim Major-Turnier in Fort Lauderdale haben Schwaiger/Schützenhöfer gegen Hüberli/Betschart in der Gruppe mit 2:0 (20,26) gewonnen. Wertvollstes Ergebnis der Eidgenossinnen im Saisonverlauf ist Rang drei vor vier Wochen beim Major-Turnier in Porec. Schwaiger/Schützenhöfer hatten ihr Top-Turnier mit Platz fünf beim 3*-Event der World Tour im April in Xiamen in China.

