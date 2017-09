Schulz stimmt SPD nach Debakel auf Opposition ein

Zwar stürzte die SPD mit nur noch knapp über 20 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik ab; anders als beim Wahlgewinner CDU/CSU, wo trotz der Aussicht auf vier weitere Jahre Kanzlerin Angela Merkel angesichts herber Stimmenverlust eher bedröppelte Gesichter vorherrschen, konnten sich die Sozialdemokraten aber seit Wochen auf das zu erwartende Debakel einstellen. So richtet Schulz denn auch schnell den Blick nach vorn.

Als erstes räumt er jeden Gedanken an eine Neuauflage der Großen Koalition ab: “Mit dem heutigen Abend endet unsere Zusammenarbeit mit der CDU/CSU”, stellt er unter anhaltendem Beifall klar. “Ich habe der Parteiführung heute Abend empfohlen, dass wir in die Opposition gehen.” Es gebe “parlamentarische Mehrheiten jenseits des bisherigen Regierungsbündnisses”, verweist Schulz auf die Möglichkeit einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen.

Als zweites kündigt Schulz eine “grundsätzliche Neuaufstellung” der Partei an. Nicht neu soll dabei jedoch der Parteichef sein: “Ich sehe mich in der Verpflichtung, diesen Prozess mit den Mitgliedern der SPD gemeinsam als Vorsitzender zu gestalten”, meldet er weiter seinen Führungsanspruch an. Um die Geschlossenheit der SPD-Spitze zu unterstreichen, hat sich mit ihm gleich fast die gesamte Führungsmannschaft der Partei auf dem Podium versammelt.

Drittens macht Schulz klar, wie er künftig seine Rolle und die seiner Partei sieht, nämlich als “starke Oppositionskraft” im neuen Bundestag. “Die SPD wird für ihre Prinzipien und ihre Werte Toleranz, Respekt und Gemeinsinn auch in der nächsten Wahlperiode kämpfen”, hebt er hervor. Weiter sagt er mit Blick auf das Erstarken der rechtspopulistischen AfD: Die SPD habe in ihrer langen Geschichte schon viele schwere Stunden erlebt, doch “wir haben immer die Kraft aufgebracht, die Demokratie in Deutschland zu verteidigen”.

Zumindest im engeren Führungszirkel der SPD scheint Schulz für seine Linie Unterstützung zu haben. “Der Platz der SPD ist in der Opposition”, sagt auch Fraktionschef Thomas Oppermann, der zugleich Schulz seine Unterstützung für den Verbleib an der Parteispitze zusagt. “Wir werden den Oppositionsauftrag der Wähler annehmen”, sekundiert Parteivize Manuela Schwesig, die gleichfalls jeden Gedanken an einen Rücktritt von Schulz zurückweist.

Dabei waren die Hoffnungen Anfang des Jahres so groß gewesen, als die SPD mit Schulz an der Spitze in den Umfragen nach oben schoss und für kurze Zeit weit über 30 Prozent auf Augenhöhe mit der CDU/CSU lag. Seither jedoch ging es nur noch bergab: Wichtige Landtagswahlen wie in Nordrhein-Westfalen gingen verloren, Schulz’ Popularitätswerte sanken, auch das TV-Duell mit Merkel wurde aus SPD-Sicht zum Flop.

Allerdings weist Schwesig am Wahlabend auch darauf hin, dass bei Schulz’ Amtsantritt die Umfragewerte der SPD ähnlich schlecht waren wie jetzt das Ergebnis. Trotzdem habe dieser “den Mut gehabt”, als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen. In der Stunde der Niederlage wirken die Sozialdemokraten entschlossen, das beste aus der vertrackten Situation zu machen und die Oppositionsarbeit entschlossen anzugehen. Die Lust aufs Regieren an Merkels Seite ist ihnen vergangen.

