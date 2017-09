Schulz: SPD-Abstimmung über Regierungsbeteiligung

Martin Schulz will SPD-Mitglieder abstimmen lassen - © APA(AFP)

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die Mitglieder seiner Partei nach der Bundestagswahl in Deutschland über eine mögliche Regierungsbeteiligung abstimmen lassen. Die Mitgliederbefragung zum Eintritt in die Große Koalition nach der Wahl 2013 sei eine “Sternstunde der innerparteilichen Demokratie” gewesen, sagte Schulz dem “Spiegel”. “Dahinter können und wollen wir nicht zurück.”