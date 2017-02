Schulz’ Kanzlerkandidatur beschert SPD neue Spitzenwerte

Das Ergebnis bedeutet eine Steigerung um 8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat. - © AFP

Die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz verhilft der SPD zu neuen Spitzenwerten in den Umfragen. Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend erreichen die Sozialdemokraten in der Sonntagsfrage 28 Prozent und damit den besten Wert, der in der laufenden Legislaturperiode in dieser Umfrage gemessen wurde.