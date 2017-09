Schulstartpakete für bedürftige Familien in Vorarlberg

“Jedes Schulkind in einem Haushalt, in dem Mindestsicherung bezogen wird, kann ein Schulstartpaket bekommen”, erklärt Paul Kräutler, Rot Kreuz-Dienststellenleiter in Feldkirch. Die Landesregierung versendet im Sommer Informationsschreiben und Antragsformulare an die Familien. Bis einschließlich Freitag, 15. September, können die Schulstartpakete beim Roten Kreuz in der jeweiligen Gemeinde abgeholt werden.

Verschiedene Pakete

Je nach Schultyp umfasst ein Startpaket unterschiedliche Gegenstände: Rucksäcke sowie Schultaschen gehören dazu, außerdem Schul­materialien, die auf die verschiedenen Schultypen und Altersstufen der Kinder zugeschnitten sind. Im vergangenen Jahr haben 86 Prozent der anspruchsberechtigten Familien in Vorarlberg das Angebot angenommen und ein Schulstartpaket abgeholt.

Ähnliches Angebot der Volkshilfe

Verteilt werden die Schulstartpakete vom Roten Kreuz, aber auch die Volkshilfe hat schon seit vielen Jahren ein ähnliches Angebot. Dort sind nicht nur jene Familien anspruchsberechtigt, die Mindestsicherung beziehen, sondern auch solche, die nur ein kleines Einkommen zur Verfügung haben. Bei der Volkshilfe besteht im Zeitraum vom 8. August bis zum 30. September die Möglichkeit, Schulstartpakete und Gutscheine abzuholen.