Schulstart in Wien: Nur noch eine reine Flüchtlingsklasse

Czernohorszky setzt auf das Ganztagesmodell - © APA

Am Montag startet in Wien das neue Schuljahr. 225.000 Kinder und Jugendliche – davon 17.000 “Taferlklassler” – werden dieses Jahr unterrichtet. Die Stadt baut das Angebot der Ganztagsschulen aus. Zugleich gibt es nur noch eine reine Flüchtlingsklasse, wie Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer (beide SPÖ) am Mittwoch verkündeten.