Schulsport: Zusammenarbeit mit Intersport verlängert

Auch im Schuljahr 2016/17 nahmen wieder ca. 11 700 sportbegeisterte Schüler/innen an den fast 40 Schulsportwettbewerben in Vorarlberg teil.Am 16. Oktober 2017 werden das Land Vorarlberg und der Landesschulrat die Medaillengewinner/innen bei Bundesmeisterschaften im Schulsport bei einer Feier in der Inatura in Dornbirn ehren und auszeichnen.

Alle erfolgreichen Schulsportler/innen und deren Lehrpersonen erhalten auch heuer wieder eine Trainingsjacke zur Verfügung gestellt von INTERSPORT Schruns, Bürs, Rankweil und Dornbirn.

Herzlichen Dank an den geschäftsführenden Gesellschafter von INTERSPORT Schruns, Bürs, Rankweil und Dornbirn, Erhard Fischer, für die wertvolle Unterstützung und Förderung des Schulwettkampfsports im Ländle. Die Vertreter des Vorarlberger Schulsports, FI Mag. Conny Berchtold und Schulsportreferent Christoph Neyer freuen sich sehr über die Verlängerung der so erfolgreichen Kooperation.