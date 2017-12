"Schulmädchen-Report"-Produzent Wolf C. Hartwig gestorben

Mit dem berüchtigten "Schulmädchen-Report" landete er in den 1970er Jahren einen Kinohit: Der deutsche Filmproduzent Wolf C. Hartwig ist tot. Das teilte der Pariser Anwalt Karl Beltz, nach eigenen Angaben seit vielen Jahren Rechtsbeistand der Familie, in der Nacht zum Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Hartwig sei bereits am 18. Dezember im Alter von 98 Jahren in Paris gestorben.

Die Soft-Sex-Streifen trugen Titeln wie “Probieren geht über studieren” oder “Was Eltern den Schlaf raubt”. Sie wurden zwischen 1970 und 1980 gedreht und zählen zu den erfolgreichsten Produktionen der deutschen Kinogeschichte.