Schulgartenfest an der VS Edlach

Dornbirn. (mima) Seit Beginn des neuen Schuljahres begeistert die neue Volksschule im Edlach die Schüler und auch Lehrer. Am vergangenen Freitag konnte nun auch der neue Schulgarten offiziell eröffnet werden.

Unterricht live erleben

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten machte dabei ein Tag der offenen Tür in der neuen Volksschule. Dabei waren auch die Türen zu den Klassenräumen geöffnet und die Eltern konnten ihren Kindern beim Lernen über die Schulter schauen. Für die Eltern ergab sich so ein interessanter Einblick in die tägliche Schularbeit und die Kinder freuten sich zu zeigen, was sie in der Schule machen. Den Abschluss des Vormittages bildete dann das traditionelle Freitagssingen in der Aula, wo ich alle Kinder versammelten und gemeinsam sangen.

Tolles Schulfest in der VS Edlach

Bereits am Nachmittag lud die VS Edlach dann zum großen Schulfest mit der Schulgarteneröffnung ein. Zu Beginn der Feierlichkeiten haben die Schüler der verschiedenen Klasse ein tolles und buntes Rahmenprogramm in der Aula zusammengestellt. Vom Märchen, über einen Volkstanz bis zur Modenshow haben sich die Kids einiges einfallen lassen. Am Ende wartet dann auch noch eine Überraschung als die Lehrer der Schule auf der Bühne das eigens einstudierte Schulgartenlied präsentierten.

Schüler nehmen Schulgarten in Beschlag

Dann aber endlich der große Moment – Schuldirektorin Sabine Bader eröffnete gemeinsam mit Michael Walter von der Stadt Dornbirn und Architekt Thomas Loacker den neuen Schulgarten der VS Edlach. Dieser wurde dann sofort von den Kindern in Beschlag genommen und die neuen Geräte wurden getestet. Bei verschiedenen Stationen konnten die Schüler dann zudem ihr Können unter Beweis stellen. Während die Schüler nun endlich ihren neuen Schulgarten hatten, nutzten die Eltern und Besucher die Gelegenheit zu einem gemütlichen Beisammensein. Für das leibliche Wohl sorgte dabei der Elternverein und eine Tombola sowie Livemusik rundeten den schönen Nachmittag ab.