Schulen in Neu Delhi trotz Dauer-Smogs wieder geöffnet

In der seit Tagen unter Dauer-Smog leidenden indischen Hauptstadt Neu Delhi haben die Schulen am Montag wieder geöffnet - trotz immer noch stark gesundheitsgefährdender Feinstaubwerte. Eltern warfen den Behörden vor, "mit der Gesundheit der Kinder zu spielen".

Am Montag lag die Feinstaubkonzentration in Neu Delhi aber immer noch bei einem Wert von über 500 Mikrogramm der Kleinstteilchen pro Kubikmeter Luft. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, beim besonders gesundheitsgefährdenden PM2,5-Feinstaub einen Grenzwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter über einen Zeitraum von 24 Stunden nicht zu überschreiten. Laut WHO können die gefährlichen Feinstaubpartikel zu chronischer Bronchitis, Lungenkrebs und Herzkrankheiten führen.