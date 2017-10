Schulen in Madagaskar wegen Pest-Ausbruch geschlossen

Versprühen von Pestiziden in Schule in Madagaskar - © APA (AFP)

Wegen des Pest-Ausbruchs in Madagaskar bleiben die Schulen in mehreren Städten des Landes die ganze Woche geschlossen. Menschenansammlungen hat die Regierung bereits untersagt, um die weitere Ausbreitung des Erregers zu begrenzen. Das Gesundheitsministerium erklärte am Sonntag, die Zahl der Toten sei auf 42 gestiegen, 343 Menschen seien inzwischen an der Lungen- oder Beulenpest erkrankt.