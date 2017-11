Schule und Sport im Einklang

Das Sportgymnasium Dornbirn lädt zu Informationsabenden.

Dornbirn. Caroline Weber, Alessandro Hämmerle, Wolfram Waibel, Nikola Hartmann, Roland Schlosser oder Viktor Pfeiffer – das „Who is Who“ im Ländle-Sport hat die Schulbank im Sportgymnasium Dornbirn gedrückt. Für junge Sportler bietet das Sportgymnasium Dornbirn ideale Voraussetzungen, den Weg zur Matura mit ihren sportlichen Interessen bzw. der optimalen Förderung ihrer sportlichen Talente zu verknüpfen. In den kommenden Wochen gibt es nun wieder die Möglichkeit sich an zwei Informationsabenden einen Überblick über das Ausbildungsangebot zu verschaffen bzw. beim „Schnuppern“ den Schulalltag im „Sportgymi“ kennenzulernen.

Je nachdem, ob die breite sportliche Ausbildung, der Leistungssport oder das Bemühen um Spitzenleistungen im Vordergrund stehen, bietet das Sportgymnasium Dornbirn drei verschiedene Ausbildungswege an: Typ 1 (4 Jahre – Vielseitigkeit – 7 Stunden Sport), Typ 2 (4 Jahre – Leistungssport – 7 Stunden Sport), Typ 3 (5 Jahre, Leistungs/Spitzensport – 11 Stunden Sport). Wie unterschiedlich die Bandbreite an Sportarten an der Schule ist, zeigen die letzten Erfolgsmeldungen der vergangenen Wochen: Von der Teilnahme an der Karate-WM in Teneriffa, einem Sieg beim Austria-Cup im Mountainbike bis zum Podestplatz im Triathlon in Yverdon, tollen Leistungen beim Schulbeach-Cup in Niederösterreich und zig Medaillen für die Sportkletterer bei den nationalen Titelkämpfen.