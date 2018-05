Schule und Islam - Geleugnete Probleme sind nicht lösbar

Eine Diskussion zum Thema Schule und Islam hat der Österreichische Integrationsfonds am Dienstagabend im Wiener Museumsquartier veranstaltet. Im Zentrum standen Brennpunktschulen und die Erkenntnis, dass Probleme nur dann gelöst werden können, wenn sie erkannt werden.

Für die Journalistin Düzen Tekkal, die am Mittwoch in Berlin mit dem Preis “Frau Europas 2018” ausgezeichnet wird, gibt es mehrere Kriterien, die für diese Schulen typisch sind. Darunter fallen Antisemitismus, ethnisch-religiöse Konflikte, Stereotype gegenüber Mitschülern, überforderte Lehrer, die kaum mehr Autorität besitzen und Schüler aus bildungsfernen Schichten mit einem hohen Migrantenanteil. Für die Jesidin bedeutet Emanzipation vom Althergebrachten Integration in eine offene Gesellschaft. “Viele sind hier nicht angekommen, obwohl sie hier geboren sind”, erklärte Tekkal. Dazu kommen Verbände mit starkem Einfluss, die religiöse Gesetze über das Grundgesetz stellen. Und eine Politik, die Kritiker zum Problem macht, weil gewisse Dinge nicht angesprochen werden sollen.