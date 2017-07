Schule im Wandel der Zeit

„Die Umstellung des Unterrichts und die Aufstockung der Bewegungsmöglichkeiten haben sich als sehr positiv im Schulalltag erwiesen“, so der einstimmige Tenor der Lehrerschaft der Volksschule. Mit der Auszeichnung „Bewegte Schule“ durch Michaela Feuerle und PSI Judith Sauerwein wurde es nun offiziell und St. Anton hat nun eine zertifizierte Bewegungsschule.

Dass sich die Schule weiter bewegt, wird im Herbst sichtbar. Ab kommendem Schuljahr wird die Schule als Ganztagesschule geführt und die Kinder können eine Mittagsbetreuung mit Mittagessen und eine Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen. „Die durchgeführte Bedarfserhebung hat ergeben, dass jeweils am Dienstag die Mittags- und Nachmittagsbetreuung sinnvoll wären. Somit starten wir zunächst mit einem Tag in Vollbetreuung, was in den nächsten Jahren sicher erweitert werden muss“, erläutert Dir. Sascha Walch. Auch Bürgermeister Raimund Schuler begrüßt diese Entwicklungen in der Schule und unterstützt sie mit vollem Einsatz. In der Mittags- und Nachmittagsbetreuung wären noch Plätze frei, somit könnten sich noch kurzentschlossenen Eltern im Gemeindeamt melden, um ihre Kinder dazu anzumelden.