Schule im Schnee

Vergangene Woche war es wieder so weit. Schulhefte und –taschen wurden gegen Schi und Stöcke getauscht. Von Montag bis Donnerstag waren 87 Kinder der Volksschule Vandans im Schigebiet Golm unterwegs. Damit das gelingt braucht es einiges an Vorbereitungen. „Wir freuen uns, dass sich im Rahmen der Schulpartnerschaft so viele Eltern mit Begeisterung an der Sache beteiligen und sich gerne als Begleitpersonen zur Verfügung stellen“, berichtet Direktorin Evelyn Stoiser. Im Vordergrund dieser Bewegungswoche steht neben der Praxis des Schisports vor allem das soziale Miteinander. Und da tut sich einiges!

Unterstützt wird die Schiwoche von Illwerke Tourismus, die die notwendigen Freikarten zur Verfügung stellten, Sport & Mode Wilhelmer, die den Schiverleih durchführten, der Schneesportschule Golm, die die Jüngsten im Kinderland betreuten, dem Elternverein der Volksschule sowie der Raiffeisenbank Montafon-Bludenz, die den Schikurs der Jüngsten finanzierten. Der Wintersportverein steckte und wertete das Abschlussschirennen und die Gemeinde Vandans sponserte für alle Kinder Medaillen und den beiden Schülermeistern einen Pokal.