"Schule des Ungehorsams" als "Gegengift" zu Ewiggestrigen

Die Liste der illustren Überraschungsgäste Samstagabend in der Linzer Tabakfabrik war lang: Liedermacher Konstantin Wecker, "Science Buster" Werner Gruber, Ex-Superintendentin Gertraud Knoll, Philosoph Michael Schmidt-Salomon oder "Titanic"-Chefredakteur Tim Wolff und andere hatten es sich nicht nehmen lassen, mit dem "Direktor"Gerhard Haderer dessen "Schule des Ungehorsams" zu eröffnen.

Auch die anwesenden Künstler, Philosophen und Naturwissenschafter des Abends einte das Bestreben, den “Ungehorsam zu kultivieren”. “Den niemals Angepassten singe ich ein Lied”, gab Wecker zum Besten. Der deutsche Philosoph Schmidt-Salomon, Verfasser des Buchs “Keine Macht den Doofen”, unterstrich die Bedeutung dieses “waghalsigen Projekts”: “Wir werden nicht mit einem aufrechten Gang geboren, wir müssen ihn lernen.” In Zeiten einer allgemeinen Radikalisierung, die nicht nur in der politischen Islamisierung ihren Auswuchs finde, brauche es eine “Avantgarde zur Verteidigung der Menschenrechte”. Das sei das “wirksamste Gegengift gegen Kaczynskis, Orbans oder Trumps”. Schmidt-Salomon warnte auch vor den Ewiggestrigen, die für Werte wie Zucht und Ordnung eintreten, woraus schnell “Züchtigung und Unterordnung” werden könne.

Als ein Synonym für ein gegen den Strom schwimmen steht das deutsche Satire-Magazin “Titanic”, dessen Chefredakteur Wolff in der “Schule des Ungehorsams” die Ausstellung “Endlich Zeitreise möglich: Die besten Covers aus über 30 Jahren Titanic” eröffnete. Monat für Monat lotet es die Grenzen der Satire aus, “inhaltlich, politisch und juristisch”, so die einleitenden Worte zur Ausstellung. Aktuell ist es ein Titelbild mit ÖVP-Chef und Nationalratswahlsieger Sebastian Kurz als “Baby-Hitler”, das in Österreich für Aufregung sorgt, was Wolff so gar nicht verstehen kann: “Baby-Hitler war doch ein total unbedarfter, niedlicher Schreihals”.