Schuldspruch nach Attacke auf Prostituierte in Tirol

In Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen

Ein 50-Jähriger ist am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck unter anderem wegen versuchten Mordes an einer Prostituierten zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der Mann soll als Freier der Frau ein Messer an den Hals gehalten, sie mit dem Umbringen bedroht und geschlagen haben. Das Urteil war nicht rechtskräftig.