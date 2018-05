Schuldspruch in NÖ wegen Missbrauch einer Sechsjährigen

Sexueller Missbrauch von Unmündigen, Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses und das Vergehen pornografischer Darstellungen Minderjähriger: Zu diesen Vorwürfen hat sich ein 52-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt schuldig bekannt. Opfer war die sechsjährige Enkelin seiner Lebensgefährtin. Der Mann wurde nach nicht öffentlicher Verhandlung zu teilbedingter Haft verurteilt.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte im Februar in der Wohnung der Frau eine geschlechtliche Handlung an dem Mädchen vorgenommen haben. Zuvor habe er sein Opfer veranlasst, Hose und Unterhose auszuziehen und sich auf den Rücken zu legen. Zudem habe er zwei Fotos von dem entblößten Kind angefertigt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er es beaufsichtigt, während die krebskranke Großmutter im Wohnzimmer schlief.

Die geständige Verantwortung wurde neben dem bisherigen ordentlichen Lebenswandel als mildernd gewertet, sagte der vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Die Aussage der “sehr aufgeweckten” Sechsjährigen, die dem Schöffensenat per Video vorgeführt worden war, sei überaus glaubhaft gewesen, zudem würden die Fotos am Handy die Tat beweisen. Das Urteil ist rechtskräftig.