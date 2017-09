16 Jahre Haft für 56-Jährigen in Kärntner Mordprozess

Das Urteil von 16 Jahren Haft ist nicht rechtskräftig - © APA (Eggenberger)

Ein 56 Jahre alter Kärntner ist am Mittwoch von einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt des Mordes an seiner Ex-Freundin (51) schuldig gesprochen und zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Staatsanwältin Sandra Agnoli warf ihm vor, der Frau im Dezember des Vorjahrs vor ihrem Haus aufgelauert und sie mit einer Eisenstange erschlagen zu haben. Der Mann gab lediglich Totschlag zu.