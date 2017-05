Schulautonomie-Verhandlungsmarathon nun “bei Kilometer 38”

Der Marathon ist noch nicht zu Ende gelaufen - © APA

Bei den Verhandlungen um das Schulautonomiepaket ist das Ziel in Sicht. “Wenn man das Autonomiepaket mit einem Marathon vergleicht, sind wir bei Kilometer 38”, so der oberste Lehrergewerkschaft Paul Kimberger (FCG) am Donnerstagabend zur APA. Auch laut Bildungsministerium ist man “wirklich sehr weit gekommen” – Freitag sollen noch Details geklärt werden.