Schulautonomie: Kritik an geplanter Pädagogik-Fachschule

Es brauche keine weitere Fachschule in diesem Bereich, sondern eine Neuregelung des Kindergartenwesens mit Anforderungsprofilen vom Fachschul- bis zum akademischen Niveau, so Sprecherin Heidemarie Lex-Nalis in einer Aussendung. Während für Volksschullehrer mittlerweile eine vollakademische Ausbildung notwendig sei, werde in der Elementarpädagogik trotz Kritik von Experten und Politikern der Regierungsparteien an der Ausbildung an einer berufsbildenden höheren Schule (BHS), den Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik (Bakip), festgehalten. “Anstatt alle Kraft dafür aufzuwenden, Gemeinden und Länder von der Notwendigkeit der Akademisierung von PädagogInnen für den elementaren Bildungsbereich zu überzeugen, gibt man mit der Errichtung dieser Fachschule den Forderungen nach möglich billigeren Personal nach.”

Die geplanten Fachschulen sollen laut Bildungsministerium an die Bakip angebunden werden. Ziel sei es, damit für Kindergarten-Assistenzkräfte eine Ausbildung nach einheitlichen Qualitätskriterien zu schaffen. Derzeit sei die Ausbildung dieser Gruppe in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt und das Niveau sehr unterschiedlich. Einen Widerspruch zur geforderten akademischen Ausbildung für Kindergartenpädagogen sieht man im Ministerium dabei nicht. Immerhin gebe es in einem Krankenhaus auch für bestimmte Aufgaben Ärzte und für andere Pflegepersonal.

(APA)